De Laurentiis a cena con Lukaku, McTominay e Gilmour! Il bel gesto del presidente per i tre neo acquisti | VIDEO ESCLUSIVO

Notizie Napoli - Aurelio De Laurentiis a cena questa sera con Scott McTominay, Billy Gilmour e Romelu Lukaku. Come raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it con il nostro inviato Marco Lombardi, il presidente azzurro ha voluto dare il benvenuto di persona in città ai due neo acquisti scozzesi. Insieme a Romelu Lukaku, sono stati invitati dal presidente nel ristorante L'Altro Coco Loco nei pressi di Piazza dei Martiri. De Laurentiis ci teneva a dar loro il miglior benvenuto possibile. Alla cena hanno partecipato anche Giovanni Manna e Edo De Laurentiis.



I due centrocampisti, poco dopo le ore 20:00, avevano infatti lasciato l'hotel Romeo per dirigersi all'appuntamento col presidente. Il patron azzurro aveva invitato sia loro che le rispettive compagne, entusiaste di questi primi giorni partenopei.



Il patron azzurro era invece giunto intorno alle ore 19:00 all'hotel De Bonart al Corso Vittorio Emanuele, e domani parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della partnership con Sorgesana.



Clicca su play per guardare il video esclusivo