Calciomercato Napoli, D'Avino ha prolungato il contratto: tante squadre interessate a lui, i dettagli | ESCLUSIVA

Luigi D'Avino ha mostrato di poterci stare tra i grandi, costantemente aggregato alla prima squadra ma non è riuscito, vista la stagione negativa, ad esordire con Garcia, Mazzarri e Calzona, pur collezionando 15 panchine tra Champions League, campionato e Supercoppa italiana.

D'Avino prolunga il contratto con il Napoli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, D'Avino ha prolungato, con un triennale, il proprio contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2027. Dovrebbe aggreggarssi al gruppo che partirà per il ritiro di Dimaro-Folgarida. Conte lo avrà a disposizione per valutarlo, prima di una partenza in prestito. Molti club di Serie C sono interessati a lui, ma non mancano le richieste anche dalla Serie B.

