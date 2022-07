Cosa serve per essere un leader? Gokhan Inler lo rivela a CalcioNapoli24 | VIDEO

Lunga intervista ai microfoni di CalcioNapoli24 dell’ex centrocampista del Napoli Gokhan Inler, attualmente in forza ai turchi dell’Adana Demirspor, prima avversaria del Napoli domani alle 20.30.

In un passaggio l’ex Napoli ci racconta cosa serve per essere un leader nello spogliatoio.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

Perchè il Napoli di Mazzarri viene ricordato come la squadra che non molla mai?

“Era una squadra diversa, c’erano Lavezzi, Hamsik e Cavani ma anche altri leader. Per me è stato un onore stare con loro in una squadra forte, abbiamo dato tutto per la maglia azzurra. Ricordo anche Maggio e Cannavaro, ad esempio”