Conte cerca casa, ecco dov'è stato ieri prima di tornare in hotel: primi sopralluoghi | ESCLUSIVA

Notizie Napoli - Primo assaggio di Napoli per Antonio Conte. Il neo allenatore azzurro è sbarcato ieri mattina alle 10:50 circa all'aeroporto di Capodichino insieme al direttore sportivo Giovanni Manna.



Entrambi erano saliti su un aereo all'aeroporto di Torino per dirigersi nel capoluogo partenopeo. La casa di Antonio Conte in cui vive stabilmente con sua moglie Elisabetta e sua figlia Vittoria si trova infatti a Torino. Tra l'altro in pieno centro, non troppo distante dall'enorme statua dedicata a Re Vittorio Emanuele II situata nel Largo che prende proprio il suo nome.



Coincidenza ha voluto che la sua prime ore a Napoli siano trascorse proprio in un hotel di Corso Vittorio Emanuele, quello che ormai è diventata la sede operativa ufficiosa in città dei massimi dirigenti azzurri. Ma l'idea di Conte è quella di trovare sin da subito casa in città, per stabilirsi poi in pianta stabile nel capoluogo partenopeo il prima possibile. Al momento il tecnico preferirebbe una casa in centro, per poter quindi vivere totalmente la città senza badare alla distanza col centro tecnico di Castel Volturno. Ma tutte le proposte sono al vaglio, per ora.

Casa di Conte a Napoli, primi sopralluoghi

Infatti secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, nel tardo pomeriggio di ieri ci sono stati i primi sopralluoghi da parte di Antonio Conte per visionare alcune strutture in zone più vicine al centro sportivo di Castel Volturno.



Dopo una prima visita al Konami Training Center iniziata ieri intorno alle 15:00 infatti, alle 18:00 circa Conte ha lasciato il centro sportivo a bordo del suo van nero, che ha effettuato una piccola deviazione al percorso che lo avrebbe portato poi all'hotel Parker's al Corso Vittorio Emanuele.



Li dove, partiti insieme a Conte dal centro sportivo, erano arrivati con ben 40 minuti d'anticipo rispetto al tecnico i membri del suo staff (Cristian Stellini, Mauro Sandreani, Costantino Coratti, Elvis Abbruscato e Gianluca Conte) a bordo di un van di colore bianco.



Ed è proprio in questo frangente che Conte è riuscito a ritagliarsi del tempo per iniziare la visione delle prime strutture che potrebbero accoglierlo nella sua avventura a Napoli. La strada verso la scelta definitiva è però ancora lunga, con altre strutture che saranno visionate anche in centro città.

RIPRODUZIONE RISERVATA