Elmas-Napoli, c'è la concorrenza dell'Inter: Pandev è lo sponsor nerazzurro [CN24]

Ultimissime calcio Napoli - Ssc Napoli è al lavoro per il prossimo calciomercato. Proprio in questi minuti, si sta tenendo un incontro a casa di Carlo Ancelotti con Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e tutti i dirigenti, per delinerare i piani futuri dei campani, in previsione della prossima estate.

Calciomercato Napoli, spunta il nome del turco Eljif Elmas del Fenerbahce

Secondo quanto riferisce il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio tramite il proprio portale è ancora da conoscere il contenuto dell'incontro, ma non si esclude che si parli di Eljif Elmas. Centrocampista classe 1999 del Fenerbahce e che il Napoli ritiene abbia le potenzialità di Fabian Ruiz.

Le utlime raccolte da CalcioNapoli24 su Elmas

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, su di lui c'è anche l'Inter: in particolar modo avvantaggiata per via della sponsorizzazione dell'ex Goran Pandev, che lo conosce in quanto nativo dello stesso paese.