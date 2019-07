SSC Napoli, Formisano a CN24: "Abbonamenti, due grosse novità! Numero allenamenti San Paolo? Deciderà Ancelotti. Ricavi da stadio? Ticketing in crescita, dovremmo implementare food & beverage" [VIDEO]

DIMARO FOLGARIDA (TN). Abbonamento Napoli 2019/20 - La SSC Napoli presenta la Campagna Abbonamenti 2019/20 dal Teatro comunale di Dimaro in conferenza stampa. A presentare prezzi e dettagli dei nuovi abbonamenti per la prossima stagione allo stadio San Paolo di Napoli è stato Alessandro Formisano, Head Of Operations, Sales & Marketing della SSC Napoli, che in conferenza stampa ha svelato tutti i dettagli, i prezzi e i vantaggi degli abbonati.

Alessandro Formisano, Head Of Operations, Sales & Marketing della SSC Napoli, ha parlato a margine della conferenza ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Sì, quest'anno abbiamo voluto differenziare in maniera netta e chiara l'abbonamento dall'acquisto dei singoli tagliandi. Si spenderebbe sostanzialmente il 40% in più acquistando i singoli tagliandi rispetto all'abbonamento, questo dice chiaramente che l'abbonamento è più conveniente. Lo è anche perchè garantisce il proprio posto per tutte le partite: non bisogna dimenticare che nelle partite di cartello diventa più complesso trovare il proprio posto. L'abbonamento quest'anno garantisce anche il cambio utilizzatore per 5 gare: la possibilità che se il titolare non può accedere a quella gare, fino a 5 volte può cederlo ad una persona gratuitamente, a patto di farlo tramite TicketOne".

Tutti questi vantaggi per gli abbonati, lei ha parlato di passione: si sente la necessità di riavvicinare la tifoseria a società e squadra soprattutto?

"Io credo che la tifoseria sia sempre stata vicino a società e alla squadra, del resto non siamo arrivati penultimi ma secondi lo scorso anno. Abbiamo giocato costantemente un numero di competizioni europee negli ultimi anni che non si ricorda nella storia e che pochi club in Italia possono vantare come primato. Probabilmente lo stadio aveva bisogno di essere qualificato, è stato qualificato e noi cavalchiamo l'onda abbassando i prezzi e non alzandoli".

Lo studio Deloitte del 2017, l'ultimo col Napoli nella Top 20, fra i primi 20 stadi manca il Napoli per il fatturato relativo al 'matchday', che in questo momento impatta intorno al 10% sul revenue profile totale. State attuando anche altre attività commerciali, magari da inserire al San Paolo, oltre la campagna abbonamenti, per aumentare l'impatto del matchday sui ricavi totali?

"I ricavi totali di uno stadio oggi sono fondamentalmente il botteghino e food & beverage, per avere il massimo dei ricavi da queste due voci ci vuole chiaramente il massimo dell'impiantistica. In questo momento la riqualificazione dell'impianto potrà portare un'implementazione forte del ticketing, per food & beverage c'è bisogno di migliorare ancora la struttura, per cui certamente possiamo fare ancora meglio".

Magari con la partnership di alcune eccellenze campane?

"Sì, certo. Ma in questo momento non è un tema di idee, ma un tema di strutture: in questo momento ad esempio l'implementazione dei servizi igienici avviene anche a scapito delle buvette (le strutture all'interno del San Paolo dove si vende food & beverage, ndr), c'è un certo numero di buvette fisse che saranno trasformate in servizi igienici. Quindi fondamentalmente ci vengono meno delle strutture, dovremmo capire in itinere come fare".