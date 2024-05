Napoli-Lo Celso, sì a certe condizioni: cifre e dettagli dell'affare | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Dall'ultima volta che vi abbiamo parlato dell'opportunità per il Napoli di ingaggiare Giovanni Lo Celso, sono cambiate alcune cose, mentre altre sono rimaste immutate (qui i dettagli dell'operazione imbastita e non conclusa l'anno scorso). Resta immutata la volontà del calciatore di vestire la casacca partenopea, a certe condizioni.

Calciomercato Napoli, Lo Celso: cosa filtra da Londra

Il contratto dell'argentino con gli Spurs scadrà nel 2025, quindi non c'è più molto tempo per schiarirsi le idee. Il centrocampista non esclude di firmare il rinnovo contrattuale con il club londinese, che a sua volta sta valutando se investire su di lui dopo un anno vissuto tra campo e panchina. Ne deriva quindi che lo stesso Lo Celso sta valutando tutte le possibilità che gli si presentano: il suo ingaggio ad oggi si aggira intorno ai 4,5 milioni, rientrerebbe sì nei parametri del Napoli ma molto dipenderà anche dal prossimo allenatore.

Nuovo allenatore Napoli, ma se arriva Conte...

Nota a margine: se fosse Conte a sedersi sulla panchina degli azzurri, non sarebbe un punto a favore, visto che quando ha guidato il Tottenham il salentino ha preferito puntare su altri giocatore.