Apertura di Lo Celso al Napoli: cifre e dettagli dell''affare | ESCLUSIVA

Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista in questo mercato. Un nome vecchio e nuovo allo stesso tempo è quello di Giovanni Lo Celso del Tottenham: l'argentino infatti è da anni in orbita azzurra, ma usando una locuzione ormai di uso comune, non si è mai arrivati "alle cose formali".

Lo Celso Napoli

Lo Celso Napoli: ultime di calciomercato

Napoli - Come appreso dalla nostra redazione, non solo ci sono stati contatti con gli azzurri, ma oggi il centrocampista accetterebbe di buon grado l'ipotesi partenopea. Lo Celso infatti considera Napoli una grande piazza, dove poter esaltarsi.

Già in passato il 27enne Lo Celso è stato accostato al club azzurro più di una volta. Questa volta potrebbe però realmente approdare al Napoli grazie a questa finestra di calciomercato in vista di quella che sarà la prossima stagione.

Napoli: cifre e dettagli per Lo Celso

Tuttavia oggi la concorrenza è alta per il Napoli: i campioni d'Italia infatti non sono gli unici ad inseguire il sudamericano, desideroso di lasciare il Tottenham, almeno per quest'anno.

In questo momento Lo Celso sta sfogliando la margherita assieme al suo entourage, alla ricerca di quella che la soluzione più intrigante: non sarà facile per gli emissari ottenere il suo sì, anche per le sue pretese salariali (parliamo di almeno 6 milioni di euro all'anno).

Lo Celso

Calciomercato Napoli Lo Celso: la formula

Per questo motivo sarà fondamentale la collaborazione del club londinese: un prestito in stile Anguissa o Ndombelé, con una partecipazione da parte di Levy al pagamento del suo salario, è la soluzione perfetta per il Napoli per mettere le mani su Lo Celso.

Certo il suo contratto in essere (scadenza 2025), impone prudenza anche agli Spurs, che tra 1 anno si potrebbero ritrovare in una situazione complicata col giocatore. La situazione è in divenire, si parte dal "sì" di Lo Celso.