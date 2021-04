Artistico: "Un sogno arrivare al Napoli, peccato quel ko! Gattuso al Perugia dal giorno alla notte non lo vedemmo più, sarebbe un errore mandarlo via" [ESCLUSIVA]

L’ex attaccante di Napoli e Crotone Edoardo Artistico è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Giocai quattro mesi in azzurro in prestito dal Crotone, era un sogno approdare al Napoli poi un problema al ginocchio mi ha impedito di esprimermi al meglio: era un sogno che si realizzava, ma non andò bene. Non ricordo chi mi volle, avevo lavorato con Pavarese al Torino e mi trovai bene anche con De Canio che era in panchina. Peccato per l’infortunio che mi bloccò.

Victor Osimhen? Ha le basi per diventare un grandissimo attaccante, mi sembra abbastanza completo: veloce, fisicamente dotato, ha avuto dei problemi tra infortuni e covid. Al Napoli sono mancati tanti giocatori, sarebbe piaciuto vedere la squadra al completo e con una classifica chiaramente diversa.

Il lavoro di Gattuso è stato positivo? Io credo che abbia fatto un grandissimo lavoro, l’ho avuto compagno a Perugia e lo ricordo con affetto. Ha fatto la gavetta anche in C, per me è uno dei più bravi in Italia: ha giocato con la squadra mai sempre al completo, con Petagna in attacco che stringeva i denti e non era al top. Poi è chiaro che una piazza come Napoli sia sempre stata abituata a stare lì in alto, quindi qualche problemino è stato accusato.

Gattuso lo ricordo ai tempi di Perugia, pure a 16 anni già aveva un carattere forte: dal giorno alla notte non lo vedemmo più, si vedeva che era un predestinato. Non mi meraviglia il fatto che sia diventato un allenatore, ha temperamento e carattere e si fa sentire in mezzo al campo. Il Napoli arrivando al quarto posto potrebbe salvare la stagione.

Un errore mandare via Gattuso a fine stagione? Non credo che il mister abbia bussato molto in sede per il rinnovo, qualche risultato è mancato e magari De Laurentiis non era così convinto della scelta. Per me sarebbe un errore, conosce la piazza ed i giocatori ed un altro anno potrebbe solo portare a del bene”