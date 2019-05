Alvino a CN24: "Se non parte Allan non arriverà alcun centrocampista. Sarri alla Juve? Farò fatica a metabolizzarlo"

A CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuto Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna:

“Si sta aprendo una disputa a chi la spara più grossa e a chi spara quanti più nomi è possibile. La linea del Napoli è molto chiara invece, prenderà due esterni ed il primo è arrivato (Di Lorenzo ndr.). Il Napoli non farà operazioni diverse rispetto a quelle che ha sempre fatto. A centrocampo c’è la falsa rincorsa al centrocampista, ma se il Napoli non venderà a centrocampo, e a quanto pare non venderà Allan perché ritenuto incedibile, non è detto che arriverà qualcuno. In avanti Ancelotti vuole un giocatore che faccia bene insieme a Milik e un’operazione si farà, sperando che il Napoli accontenti l’allenatore. Questo sarà il mercato del Napoli, la base è già forte e qualcuno fa fatica a pensare che il Napoli ha una rosa già altamente qualitativa. Più Lozano o Rodrigo? Il Napoli cerca un calciatore con le caratteristiche di Lozano. Il calcio di Ancelotti non ha dogmi precisi, ma si apre a mille soluzioni. Fornals? I calciatori giovani che piacciono al Napoli sono come Meret e Fabian, due potenziali crac che tra qualche anno potranno essere definiti top player. Fornals, evidentemente, non è stato valutato come crac, ma non ha i margini di crescita che hanno i due sopracitati. Sarri alla Juventus? Dalle sue dichiarazioni leggo che la strada va verso la Continassa e la Juve, ma che ne so, magari succede qualcosa, magari Abramovich lo trattiene. Ha fatto un lavoro straordinario quest’anno. Però sono onesto, fai fatica a metabolizzare il suo passaggio alla Juve”.