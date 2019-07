Elmas, l'agente: "Trattativa col Napoli chiusa in un mese. Non so se giocherà col Marsiglia. E' un centrocampista offensivo. Vuole diventare tra i migliori al mondo" [ESCLUSIVA]

Nikola Gjosevski, agente di Elif Elmas, calciatore del calcio Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

“Elif è un calciatore molto ambizioso, si è già distinto per le sue caratteristiche nel campionato turco. Gioca tra i professionisti dai 17 anni, ha un carattere che gli permetterà, spero, di avere già dalle prime battute un importante impatto nel Napoli. E’ anche un ragazzo molto giovane però e sa che nel Napoli ci sono grandissimi calciatori dai quali sarà bello imparare. Ha voglia di mettersi in mostra, ma per lui la cosa primaria è la squadra e si metterà sempre a disposizione di Carlo Ancelotti. Lui è un centrocampista offensivo, dà del suo meglio dalla linea di centrocampo in su. Però ha già dimostrato di saper far bene anche nel ruolo di centrocampista difensivo. Carlo Ancelotti saprà trarre il meglio dalle sue caratteristiche. La sua trattativa è durata un mese, ma i contatti col Napoli sono cominciati due mesi fa. Su di lui c’erano anche altre squadre, ma l’importante è che abbia scelto Napoli ed Ancelotti che costituisce una garanzia per i giovani. Il suo arrivo a Dimaro è coinciso con un viaggio molto lungo e stancante, poi ha avuto dei problemi già risolti per il passaporto. Non so se giocherà col Marsiglia, avrà ancora bisogno di tempo per entrare in forma. Fa dell’esplosività una delle sue armi migliori, arriviamo in uno stato ottimale e poi guardiamo con fiducia alla stagione. Vuole diventare tra i migliori calciatori al mondo, anche se sa che dovrà lavorare molto. Perché ha scelto il 12? Non lo so, non c’è un motivo in particolare”.