Osimhen o così o niente

E' così che va sfruttato Osimhen. Quando il Napoli si schiaccia e riparte il nigeriano può essere determinante contro chiunque. La sua velocità e la forza fisica gli permettono di poter far male, ma solo in questo caso. Nel secondo tempo di Napoli-Bologna gli azzurri si sono schiacciati lasciando solo soletto il nigeriano nella metà campo avversaria. La ripartenza era sistematica, appena si recuperava palla subito veniva lanciato il 9 del Napoli che, avendo spazio, è riuscito a rendersi pericoloso e a segnare un goal.

Osimhen Victor

UNO L'HA divorato. Ma probabilmente la porta la vede poco. Però è questo il gioco che predilige Osimhen, non importa come e quando, l'importante è che venga lanciato negli spazi che gli altri concedono. Certo, non sarebbe un bel vedere fare un calcio del genere per 90 minuti, però Osimhen ha senso solo così. Altrimenti è giusto che giochi Mertens o anche Petagna (quando tornerà a disposizione). Se si vuole fare un calcio ragionato la presenza del nigeriano non è necessaria. Può essere un'arma a gara in corso quando sei in vantaggio e puoi permetterti di chiuderti giocandoti la carta del contropiede.

QUESTO a dimostrazione che ogni calciatore ha bisogno di esprimersi nelle condizioni migliori per mostrare le proprie caratteristiche e le proprie qualità. Osimhen non è sopravvalutato, ha delle skills che prevedono un certo tipo di calcio. Un calcio che, purtroppo, il Napoli non è abituato a fare. Ma almeno, prendi e porta a casa. Essersi sbloccato col goal è già tanto per come si stavano mettendo le cose.

