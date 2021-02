Quando una vittoria non provoca più godimento...

Non è stato inguardabile come nelle ultime settimane il Napoli di Gennaro Gattuso stasera contro il Benevento. Successo importante dal punto di vista della classifica, che permette agli azzurri di restare aggrappati alla zona Champions. Però le emozioni stentano ad emergere, il Napoli vince e non diverte. Ma non perchè non faccia un buon gioco (oggi, a differenza di tante altre volte, è stato anche piacevole a tratti), ma perchè è come se ci fosse la consapevolezza che non sia mai un punto di ripartenza una vittoria come quella di oggi.

IL NAPOLI vince e dovrebbe tornare, nei tifosi e nei calciatori stessi, quella voglia di rimettersi in carreggiata. Una vittoria aiuta sempre, ma ormai nell'ambiente c'è la sensazione che la prossima gara potrebbe essere diversa, non c'è certezza di rendimento e forse questo abbassa un po' l'umore generale.

BENE la seconda chance di Ghoulam che è sembrato in crescita nonostante la forma non sia ottimale. Ottimo ritrovare Mertens in zona goal, la sua leadership può rappresentare un vantaggio non da poco per una squadra spaesata come quella di Gattuso. Le buone notizie non mancano, ecco. Però ce ne vorranno di diverse e consecutive vittorie per far tornare un po' d'armonia a Napoli.

