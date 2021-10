Polemiche inutili, non serve fare drammi...

Napoli Calcio - Fare drammi non serve a nulla, fare polemichi sterili e inutili anche. E' vero, il rettangolo verde dello stadio Diego Armando Maradona ha detto che il Napoli è caduto in Europa League contro lo Spartak Mosca, ma il turno europeo ci ha fatto sapere anche che il Legia Varsavia ha battuto in casa in Leicester e che la classifica ha un solo padrone, al di là di ciò che si aspettava all'inizio, nel momento del sorteggio. Sono 6 i punti del Legia, 3 quelli dello Spartak e 1 per Napoli e Leicester, i favoriti al passaggio del turno.

Certo è che non si può restare sereni, che da ora in poi non si può sbagliare più per non rischiare l'eliminazione dalla seconda competizione europea dopo la Champions League, ma è anche vero che c'è margine per potersi rimettere in carreggiata e tornare a mettere in ordine le gerarchie. Un errore, l'espulsione di Mario Rui sul vantaggio azzurro e la gara è cambiata. L'uomo in meno, alla lunga si è fatto sentire e, nonostante i cambi fatti da Spalletti nella ripresa, mettendo dentro la fisicità di Anguissa e la velocità di Osimhen che hanno portato comunque ad un secondo gol, gli azzurri hanno sofferto e hanno subito il 3-1 finale.

Luciano Spalletti

Non serve fare drammi, questo Napoli è in testa alla classifica della serie A, a punteggio pieno, con una difesa che ha subito solo 2 gol e un attacco che ne ha fatti ben 16. Spalletti ha gestito al meglio il gruppo, nei rapporti e negli uomini, compattando l'ambiente fin dal ritiro di Dimaro-Folgarida, oltre a quello postumo di Castel di Sangro. Rendendo Osimhen attaccante già invidiato e seguito da tanti top club, facendo scoprire, ma scoprendo anche, Zambo Anguissa che è diventato elemento imprescindibile in mediana per le sue caratteristiche.

Esultanza Spartak Mosca

Polemiche inutili, che rischiano solo di infastidire un ambiente che è sereno e che già a Firenze sarà sicuramente in grado di dare una risposta netta, facendo dimenticare quella che è stata una parentesi negativa, frutto di un episodio storto, appunto... Nessuno si aspettava un inizio così della formazione azzurra, ma è anche vero che le défaillance infrasettimanali con il Benevento, ma era una amichevole, e questa con lo Spartak non devono far abbassare la guardia. E' un Napoli che cresce, una squadra che diverte e si diverte e, allora, va subito archiviata la sconfitta, tornando a fare ciò che si è mostrato in questo avvio, vincere! Per questo si devono evitare polemiche inutili, non serve fare drammi...

