Niente paura: Insigne ne è abituato

Se sei da poco a Napoli, se hai sposato la causa da un anno o due possono anche infastidirti le parole del presidente De Laurentiis: non se sei Lorenzo Insigne. E di dichiarazioni come quelle di oggi, su ogni tema, argomento e in ogni momento complicato o in cui va presa una decisione, ne hai sentite tante. A volte troppe. Qualcuno ha maturato un sentimento di paura, timore, a sentir le dichiarazioni di oggi sul rinnovo di Lorenzo Insigne.

Sì, perché il presidente azzurro è intervenuto telefonicamente a margine della presentazione di una mostra fotografica dedicata a Diego Armando Maradona, al Centro Commerciale Jambo di Napoli. Le sue dichiarazioni, sul futuro di Lorenzo Insigne, sono state le seguenti:

"Se Insigne fa altri due gol mi rovina il bilancio? (Ride, ndr). Insigne è in fondo un prodotto del mio vivaio. Dovete sapere che Giuseppe Santoro, che io ho ripreso a lavorare come team manager con noi, non perché a volte ritornano, ma perché mi serviva un napoletano che conoscesse il territorio, scovò Insigne e lo portò a Napoli un sacco di anni fa. Quindi, se poi Insigne dice: 'No ma io mi sono stancato, non voglio più essere relegato alla città di Napoli. Voglio andare in giro per l'Europa', sarà una sua decisione, non certo nostra. E' chiaro il ragionamento?".

Rinnovo Insigne, c'è una sola certezza dopo le parole di De Laurentiis

Poiché la volontà di tutti, Lorenzo Insigne compreso, è la permanenza a Napoli del capitano azzurro, proviamo ad analizzare le parole di De Laurentiis. Partiamo da un aspetto: è davvero spiacevole l'imitazione che ne fa il presidente di una ipotetica ed eventuale dichiarazione dell'attaccante napoletano. Non è chiaro, infatti, se De Laurentiis abbia ripreso una confessione fattagli già dal napoletano, o se stia solo ipotizzando una eventuale dichiarazione dell'azzurro. Un anno fa, però, nell'estate 2020, Insigne dichiarava:

"Ha mai pensato di andar via? Mai. Giocare nella propria città è il sogno di tutti".

Detto questo, le dichiarazioni non spostano, nè sorprendono. Non se la prenderà sul personale Lorenzo Insigne che conosce il carattere e le uscite del presidente. Il solito discorso, già affrontato mille volte, di guardare al trapassato, non convince e coinvolge più nessuno, fra addetti ai lavori e tifosi. Ricordare sia un prodotto del vivaio (ingresso a 15 anni nel 2006), infatti, in una domanda relativa al rinnovo di Insigne nel 2021, dopo una stagione e un Europeo da assoluto protagonista, non trova pratici riscontri.

E quindi? Si chiederà Insigne. Dovrebbe forse accettare qualsiasi proposta azzurra per il sol motivo che nel 2006 gli si diede l'opportunità di giocare per il Napoli? Insigne, a differenza di tantissimi altri talenti che la nostra terra produce ma che scelgono strutture e società che danno maggior valore al settore giovanile, se da un lato ha avuto dei privilegi, dall'altro ha accettato, vissuto, superato, anche tutto ciò che essere propheta in patria comporta. Lacrime, delusioni, eccessive pressioni e aspre critiche.

Insigne e De Laurentiis

Il futuro di Lorenzo Insigne

Ma passiamo alla seconda parte della dichiarazione: quante volte abbiamo sentito dire di calciatori azzurri "se vuole andar via, sarà una sua decisione, non nostra", in questi anni? Capitò anche a Lorenzo Insigne stesso prima del rinnovo del 2017. Nell'estate '16, ad esempio, il patron in riferimento ai suoi agenti e ad una richiesta piuttosto alta d'ingaggio, rispose:

"Andate al mare e fatevi due bagni. Poi tornate, se volete".

È abituato Insigne. È abituata la stampa. Ne sono abituati i tifosi a certe uscite. Quel che è certo, è che le dichiarazioni di oggi non allontanano nè avvicinano Insigne al rinnovo. L'unica cosa che conta, e conterà, sarà l'incontro dopo Euro 2020: conosceremo realmente domanda-offerta, eventuali offerte da altri club e il futuro del capitano del Napoli.

