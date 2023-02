La duplice verità del paradosso Demme

Notizie calcio Napoli - Dopo tante voci di mercato in merito alla sua possibile partenza, Diego Demme è rimasto a Napoli e chiuderà la stagione con la maglia azzurra. Il caso del centrocampista italo-tedesco ha fatto molto discutere nelle ultime settimane: il ragazzo ha più volte incassato la fiducia di Spalletti e della dirigenza partenopea, ma il suo minutaggio resta tra i più bassi in rosa.

Napoli, paradosso Demme

Di Demme e della sua situazione ne ha parlato anche il suo agente Marco Busiello ai microfoni di Radio CrC, spiegando il perchè della sua permanenza a Napoli dopo diversi rumors nel calciomercato invernale:

“Diego è molto felice di stare a Napoli, è coinvolto nel progetto. Vive di grande entusiasmo come tutto l’ambiente del Napoli. Si è deciso di comune accordo con il Napoli che il ragazzo rimanesse anche perché numericamente la squadra aveva bisogno di un giocatore in quella posizione. Non c’è un particolare stress, lui si sente parte del gruppo e se verrà chiamato in causa darà il suo contributo. Speriamo che Spalletti possa utilizzarlo di più, ma senza alcun tipo di stress. Ha ambizione di giocare qualche minuto in più, ma questo non vuol dire che sia lontano da Napoli".

Parole abbastanza chiare che delineano un futuro abbastanza scritto dell'ex Lipsia all'ombra del Vesuvio: fuori nuovamente dalla lista Uefa Champions League, Demme ha collezionato la miseria di 3 presenze stagionali per un totale di 20'. A onor del vero il lungo infortunio della prima parte di stagione ha condizionato il suo impiego, ma ormai è arruolabile da tempo e nonostante ciò continua a restare lontano dalle rotazioni.

Con la possibilità Coppa Italia già svanita ed essendo fuori dalla lista europea, a Demme non resta che sperare in qualche apparizione in campionato magari in ottica turnover: Demme appare dunque destinato a qualche fugace ingresso, provando a giocarsi le sue chance per convincere Spalletti. Prospettiva non certo allettante per il giocatore, che non ha comunque mai peccato di professionalità ed impegno nella sua avventura partenopea.

Perchè non cederlo allora? In tanti si sono fatti la stessa domanda e la lettura può essere duplice: in scadenza nel 2024, il Napoli non aveva intenzione di regalarlo (la Salernitana, ad esempio, lo voleva in prestito gratuito secco) per poi trovarsi punto e accapo in estate. La verità è che a gennaio non sono arrivate le offerte che il club azzurro sperava di ricevere per dare il via libera alla partenza del centrocampista: perchè regalare un calciatore gratis se puoi tenerlo in rosa in caso di necessità (scongiuri annessi)? Vero che tatticamente è molto diverso dal suo dirimpettaio Lobotka, ma sempre meglio poter contare su un'alternativa piuttosto che dover poi fare i salti mortali per una soluzione estemporanea.

Ecco spiegato il perchè del paradosso Demme: utilizzato con il contagocce, ma sempre insignito della fiducia di Spalletti e del resto del gruppo. Davanti a lui la prospettiva di altri sei mesi da comprimario, con lo sfondo del possibile Scudetto ad addolcire la pillola prima di un addio estivo che appare ormai scontato.

