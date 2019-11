Abbracciame...

Notizie calcio Napoli - Cosa deve fare di più Hirving Lozano per essere festeggiato da tutta la squadra dopo un gol? Non si cerca la polemica pretestuosa, ma è fattuale come il messicano venga quasi isolato dopo una rete. E' successo già due volte: è una casualità? Magari è colpa di una squadra troppo lunga in campo, per cui correre ad abbracciare "El Chucky" era troppo dispendioso sul piano energetico. Tralasciando le battute, quella di Lozano solo con tre compagni (Hysaj, Elmas e Allan) non è stata una bella immagine. Anche questo è un segnale di malessere dello spogliatoio. E' un Napoli con fratture multiple al suo interno, girarci intorno sarebbe come prendersi in giro.

Lozano

In queste situazioni non conta il curriculum, ma l'essere uomini e guardarsi in faccia. Lo stesso Ancelotti disse chiaramente di avere un gruppo di qualità, ma non di personalità. Ed allora a complicare tutto ci ha pensato l'azione forte e giusta di De Laurentiis. Le ragioni della proprietà sono inappuntabili, ma le modalità non sono condivisibili. Il clima di 'terrore' innescato con il tweet sull'intervista di Elmas o le parole di Edo De Laurentiis, danno la sensazione che si voglia spettacolarizzare la vicenda anziché lavare i panni sporchi in famiglia. Gli spifferi, le leggende metropolitane circolate su Whatsapp e le famose frasi con l'incipit "una fonte autorevole" sono altri segnali che nel Napoli, quando succedono queste cose, non si chiudono bene tutte le finestre dando spazio a speculazioni oppure a difese di regime. Anche la tempistica delle sanzioni esemplari lascia qualche perplessità: il cluib aveva tre settimane per inoltrare la notifica, perché farlo tra due gare importanti della stagione? Nel Napoli modesto che ha pareggiato a Milano, balza all'occhio la prestazione incolore di Callejon: se anche uno stacanovista come lui inizia ad essere svogliato, vuol dire che possiamo sdoganare la parola crisi. Il non unirsi alla gioia di Lozano da parte di tutti è una mancanza di rispetto, in primis nei confronti del compagno di squadra. Mica siamo all'asilo.

