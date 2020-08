Sarà ancora un pericoloso ping pong?

Ospina o Meret. Meret o Ospina. A poco meno di una settimana dall'inizio della nuova stagione, che sarà sancito dal ritiro di Castel di Sangro che muoverà i primi passi il 24 agosto, resta ancora questo il principale dubbio della gestione Gattuso. Prima del lockdown il colombiano era diventato titolarissimo, con l'ex SPAL che aveva avuto pochissimo spazio e che era stato relegato al ruolo di dodicesimo. Da quando è ripartito il campionato, però, qualcosa è cambiato, con una sorta di alternanza scientifica tra i due: una partita uno, quella successiva l'altro. Con la netta impressione, però, al di là di questo dato incontrovertibile, che il numero uno fosse ancora Ospina (non a caso titolare a Barcellona, nella gara dell'anno).

Tutto da scrivere il futuro. La posizione del club su Meret è chiara: per lasciarlo andar via serve un'offerta da capogiro e per il momento non sembrano aver avuto presa sui dirigenti partenopei, nelle segrete stanze di Castel Volturno, le varie proposte di prestito secco ricevute. Per quanto riguarda l'ex Arsenal, invece, verranno valutate le eventuali offerte che arriveranno, ma ha un peso non di poco conto l'enorme stima di Gattuso verso di lui. La strada imboccata, dunque, lascia presagire che il dualismo si ripeterà anche nella prossima annata, nonostante questo, a detta di praticamente tutti i portieri, rappresenti un rischio enorme di danneggiare entrambi.

La situazione è una matassa difficile da sbrogliare. Da una parte Gattuso pare fidarsi maggiormente di Ospina, che a sua volta trasmette anche, per merito del suo carisma, probabilmente una maggiore serenità al reparto arretrato. Dall'altra, però, non possono essere sottovalutate le doti straordinarie tra i pali di Meret, così come non è da dimenticare che si tratta pur sempre di un capitale prezioso per il club. Quel che accadrà lo dirà il campo e lo deciderà Gattuso. Sperando che questo rischioso ping pong possa essere evitato, magari con "l'aiuto" del mercato.