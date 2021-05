Napoli Calcio - La lotta Champions è entrata nel vivo, il Napoli c'è e se la giocherà, con una posizione di vantaggio in questo momento, fino alla fine. Questo pomeriggio, per la 34esima giornata, gli azzurri affronteranno, allo stadio Maradona, il Cagliari, ma avranno da giocare ancora quattro giornate, due in casa e due fuori. Sulla carta, il calendario azzurro è quello più abordabile, rispetto a tutte le squadre in corsa, ma nulla è stabilito e niente è scontato. Quello che, però, fa ben sperare, è il gioco che il Napoli sta sciorinando settimana dopo settimana, con il 'Team Gattuso', si perchè al di là delle polemiche generate tra allenatore e presidente arrivati ormai alla rottura, la squadra è completamente al fianco della propria guida e con l'intento di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Numeri e statistiche dimostrano che gli azzurri, nonostante le difficoltà riscontrate, ci sono.

Insigne

Per esempio, lo sapevate che... il Napoli ha realizzato 31 gol nel primo tempo e 42 nel secondo. La percentuale di realizzazione più alta, con il 24% e 17 reti messe a segno, è quella compresa tra i minuti 75 e 90, praticamente nel finale di gara. La percentuale più bassa, invece, dell'11%, è quella compresa tra i minuti 15 e 30 della prima frazione di gioco. Al pari, sia nel primo che nel secondo tempo, i primi 15 minuti, con 9 gol e il 12%.

Lo sapevate che... il Napoli ha subito in tutto, nel primo tempo, 12 gol, con il 16% degli stessi nella parte centrale mentre nella ripresa ne ha subiti 25, con il 27% subito nell'altrettanta parte centrale del tempo. La percentuale più bassa, dell'8%, con 3 reti subite, è quella compresa tra i primi e gli ultimi 15 minuti della prima frazione di gioco.

Lo sapevate che... il Napoli ha calciato per ben 533 volte, centrando la porta 244 volte, quasi il 45%. Insigne ha calciato ben 121 volte verso la porta avversaria, creando 49 occasioni da gol condite da 12 passaggi chiave, 5 assist e 12 gol. Zielinski, invece, miglior centrocampista, ha segnato 6 gol su 50 tiri con 8 assist e 20 occasioni da gol. In totale, la squadra di Gattuso, ha messo insieme, nelle 33 giornate giocate, 1222 attacchi.

Lo sapevate che... il possesso di palla medio per gara da parte del Napoli è di 29 minuti e 2 secondi.

Lo sapevate che... il Napoli ha commesso 333 falli in tutto.

Lo sapevate che... il calciatore che ha giocato più minuti in stagione è Giovanni Di Lorenzo con 2874, seguito da Piotr Zielinski con 2256 e Kalidou Koulibaly con 2254, solo due minuti in meno del polacco.

Lo sapevate che... Alex Meret ha giocato 17 gare subendo 25 gol in 1634 minuti, mentre David Ospina ne ha giocate 16, subendo 12 gol in 1529 minuti.

Lo sapevate che... Il calciatore che ha corso più km in stagione è Diego Demme con 11.295, mentre Fabian Ruiz ne ha corsi 10 in meno, mettendo insieme 11.285 km. Sul terzo gradino del podio c'è Lorenzo Insigne con 10.517 km.

Numeri importanti che dimostrano la forza di un gruppo al pieno servizio del proprio allenatore e a caccia di punti per centrare l'obiettivo più importante della stagione, la qualificazione in Champions League.

