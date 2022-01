L'unica nota stonata di Bologna-Napoli

Napoli calcio - La doppietta di Lozano è un messaggio che in questo Napoli non si è mai mollato nulla. L'uomo più discusso del momento ha sfoderato una prestazione di qualità e soprattutto di carattere rifilando una splendida doppietta nella porta di Skorupski. Dopo la manita subita dalla Fiorentina in Coppa Italia, il Chucky era finito sul banco degli imputati perchè reo di essersi fatto espellere in modo piuttosto stupido. Stesso discorso per Fabian il quale aveva di fatto lasciato la squadra in nove per un secondo giallo preso per bloccare una rapida ripartenza degli uomini di Italiano. La risposta di Hirving e dello spagnolo è stata perentoria, un modo come l'altro per chiedere scusa al gruppo ed anche a Spalletti che ha sempre creduto nelle loro indubbie qualità.

Bologna Napoli 0-2 la nota stonata Beccaccioli

In una serata dove bisognava soltanto alzarsi in piedi ed applaudire Spalletti ed i suoi ragazzi per l'ora e mezza di qualità trabordante mostrata allo stadio Dall'Ara, c'è però una nota stonata che ha in parte offuscato la splendida vittoria ed anche un po' l'immagine di tutti. Ci riferiamo all'espulsione del match analyst azzurro Simone Beccaccioli il quale è stato allontanato dal terreno di gioco per aver buttato in campo il pallone causando perdita di tempo sul risultato di 2-0 per il Napoli. Una scena che non può piacere, quel pallone lo stava per recuperare un giovane raccattapalle. Che sia stato un gesto fortuito o no, non importa. La macchia resta e fa ancora più rumore perchè qualche ora prima il club aveva postato un tweet celebrando l'onestà di Atalanta ed Inter. Siamo sicuri che Simone si sarà già pentito capendo la leggerezza commessa. Il Napoli fa bene a portare avanti il concetto di onestà, fair-play e quanto altro. L'importante è anche vigilare che in casa propria tutto vada per il verso giusto altrimenti si rischia di vanificare tutto quanto di buono si sta facendo da questo punto di vista.

