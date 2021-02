L'inspiegabile autolesionismo del silenzio stampa: il Napoli non sa tenere il confronto con avversari e giornalisti

Il Napoli incassa la sesta sconfitta nelle ultime 12 partite contro un'Atalanta che conferma di meritare un posto in Champions.

Gli azzurri decimati dalle tante assenze, fanno il possibile per arginare lo strapotere della corazzata di Gasperini e per 45 minuti ci riescono in maniera convincente, per poi crollare sotto i colpi di Muriel è compagni.

L'impressione è che il Napoli abbia fatto la partita che poteva fare e, probabilmente era da mettere in preventivo che senza l'aiuto dei bergamaschi non sarebbe bastato.

Primo tempo sostanzialmente alla pari, con l'Atalanta che spinge senza mai rendersi pericolosa e con il Napoli che riesce ad arginare bene la veemenza dei nerazzurri senza disdegnare di pungere quando possibile.

Nel secondo tempo tutto cambia, con il Napoli che vittima dei soliti errori individuali e di giocate da fuoriclasse di Muriel, perde lucidità, misure e di conseguenza la partita.

Un lampo di classe sull'asse Politano-Zielinski regala un pareggio insperato agli azzurri, che tornano in partita giusto per una manciata di minuti prima che Muriel confezioni una rete da vero fenomeno.

Sul 3-1 sono i padroni di casa con un autogol a permettere agli uomini di Gattuso di tornare in partita, prima che Romero la chiuda definitvamente.

Periodo nero per un Napoli che perde contatto con la zona Champions, moralmente a terra e fisicamente a pezzi.

Serve veramente un inguaribile ottimismo per affrontare i prossimi impegni con sensazioni positive, ma la situazione sembra veramente critica.

Napoli silenzio stampa dopo il ko di Bergamo

Se non dovesse bastare il pesante risultato del Gewiss Stadium, il Napoli non perde occasione, qualora ce ne fosse bisogno, di darsi il colpo di grazia comunicando l'inizio del silenzio stampa.

Come se fosse difficile presentarsi davanti ai microfoni a spiegare qualcosa che mai come stasera sembra a dir poco lapalissiano.

Da questa sera abbiamo capito che, il Napoli oltre a non riuscire a tenere il confronto con gli avversari, non riesce nemmeno a tenere un confronto con la stampa, e che probabilmente tutto ciò che sta accadendo in campo, è figlio di scelte discutibili di chi in campo non c'ha mai messo piede.