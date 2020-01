SOCIAL...ISMO - Il ritorno di "E per motivi tattici" e la Dolly Parton Challenge di Ghoulam, il Napoli per Geolier e la sfida CR7-Hysaj a Uno

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Napoli-Juventus Social...ism edition. Ma prima di iniziare a scherzarci su e ridere, è doveroso farlo. Perchè i social...isti son tifosi e amanti del calcio, ma prima amanti dello sport in generale. Ed è per questo che ci uniamo al cordoglio di tutto il mondo per la morte di Kobe Bryant. Lo facciamo così, con il post e la delicatezza di Danilo Pergamo:

Prima di parlare di Napoli-Juventus, è stata la settimana delle cessioni. Gaetano ha firmato con la Cremonese, Tonelli è tornato alla Sampdoria. Sciatalgici per motivi diversi. Ma partiamo da Lorenzo Tonelli, è già la seconda volta che va in prestito al club genovese dalla SSC Napoli. E' vero che c'è l'obbligo di riscatto, ma i social...isti non si fidano e temono possa finire così...

Indimenticabile, invece, la presentazione social di Gianluca Gaetano. Cremonese? wins, stereotype wins:

Chi invece è in uscita, ma proprio non riesce a trovare 'a via soje... E' Faouzi Ghoulam. A tal proposito, è stata anche la settimana della Dolly Parton Challenge, quella del terzino algerino è definitivamente questa:

Ma arriviamo a Napoli-Juve. La tensione è palpabile, i napoletani i primi fischi li dedicano a Higuain durante il riscaldamento. Ma è atteso Sarri sul campo, perchè alla fine il tifo s'è schierato. Al di là delle belle parole del tecnico, non cambia la sostanza. E allora qualcuno, talmente la tensione del momento, l'ha confuso con Carlo Conti?:

Impressionante è stata la prestazione di Elseid Hysaj, che si trovava col difficile compito di vedersela costantemente in one to one con Cristiano Ronaldo. Fra i migliori in campo, ha vinto il duello con CR7. Questo uno dei commenti dei social...isti: "Tunnel su Alex Sandro, 3 anticipi su CR7, cambio campo su Insigne, passaggi perfetti. Date la cittadinanza onoraria a pendolino Hysaj!" (dal gruppo SSC Napoli - Operazione Sciatalgia). In sintesi, con un meme, è andata così:

E' un tira e molla continuo il rapporto fra Hysaj e la tifoseria. Una stagione: "Eh, però è un giocatore di sistema, non perde quasi mai palla, difende bene", quella immediatamente successiva: "E' un disastro, ma quando lo vendiamo? Ma chi se lo prende?", per poi ricominciare ciclicamente. E un po' come quando scrivi alla ex, da ubriaco, dal gruppo SSC Napoli - Operazione Sciatalgia, un social...ista gli scrive via social:

Ma chiariamoci, lo stesso la tensione e l'ansia erano tali che ad ogni uscita bassa era un trauma. Per sintetizzarla, la situazione era questa:

Autore di un'ottima prestazione è stato anche Kostas Manolas, rigenerato dalla cura Gattuso: è completamente un altro. Anticipi, chiusure e tanta sicurezza, pare che a casa sia tornato così (dal gruppo SSC Napoli - Operazione Sciatalgia):

A segno vanno Piotr Zielinski prima e Lorenzo Insigne per la rete del 2-0. Vabbè, sarà stato il solito tiro a giro sul secondo palo... Ah, no?

Insomma, e per motivi tattici, e per motivi tecnici...

Geolier direbbe A' fernut e chiovr (ne è diventata un meme famoso la sua espressione nell'intervista a Noisey), certo è che dopo la vittoria con la Lazio serviva un'altra prova di forza per credere in un girone d'andata e in una seconda metà di stagione completamente diversa dalla prima. Complimenti a Gattuso, alla squadra e al tifo del San Paolo che è tornato a ruggire e accompagnare. Potrebbe davvero finire di piovere...

Ma i social...isti del gruppo SSC Napoli - Operazione Sciatalgia non si accontentano mai e si son spinti oltre, con la versione beta:

E adesso si sogna. Perchè il tifoso napoletano è così, passa dal: "Ma chi è Demme? E se era buono ce lo davano a noi a gennaio?" a "Con Gattuso e Demme da inizio stagione stavamo lottando per lo scudetto" in poche ore. Meno 24 dalla Juventus:

