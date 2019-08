Il 'nuovo' Insigne che esalta Napoli: il capitano si riprende il suo popolo

La vita è composta da tre fasi: passato, presente e futuro. Le prime due di Lorenzo Insigne sono state caratterizzate da un colore dominante, l'azzurro del Napoli. Il futuro? E' stato per un breve periodo in bilico, ora sembra essere tornato il sereno nel cielo, con il capitano, perchè di questo si sta parlando, che si è preso il suo Napoli sulle spalle, pronto a condurlo in lidi, si spera, vincenti.

Arrogante, presuntuoso, legato al danaro: Mino Raiola, invece, è il suo agente, è abituato, da quando è divenuto il più mediatico e tra i potenti manager al mondo, a sentirsi rincorrere da epiteti pesanti. Ma ad oggi, però, dietro l'atteggiamento positivo e propositivo che sta lanciando Insigne ad un nuovo rapporto positivo con la tifoseria, c'è anche Mino, con i suoi consigli, la sua autorevolezza, il suo modo di farsi ascoltare.

Insigne e quella posizione in campo

Uno dei nodi da sciogliere è quello relativo al posizionamento in campo. Il nuovo Napoli di Ancelotti, il suo secondo, sta nascendo proprio con una sorta di ritorno al passato per il talento di Frattamaggiore. Eppure a Dimaro, nell'incontro con i tifosi, una questione tattica, culminata con la battuta di Ancelotti mischiato nel pubblico, era sorta. Aveva detto di trovarsi più a suo agio nel 4-3-3 adottato in Nazionale, ha aperto il fronte alla metamorfosi che Ancelotti stava studiando sin dai primi giorni di ritiro: ovvero, il passaggio dal 4-4-2 a un 4-2-3-1 più puro. Torna a sinistra. Inutile girarci intorno: a lui piace partire da sinistra e lo ha dimostrato con Zeman, l'ha fatto con Sarri. Il tecnico del Napoli, dopo una prima stagione di 4-4-2 flessibile, sta lavorando sul passaggio al 4-2-3-1, anche se mascherato dal modulo base. Ed ecco che scopriamo un Napoli offensivo con Insigne più in attacco che in fase difensiva e gli esterni bassi che si alzano molto. Ma non è tutto...

Il 'nuovo' Insigne che piace ai tifosi

Il gol ricuce i rapporti, le giocate intensificano gli stessi, il suo essere sorridente e disponibile con i tifosi è l'arma in più per riprendersi ciò che nella passata stagione un po' aveva perso. Insigne e i tifosi, un rapporto che torna sereno. Dimaro è stato il banco di prova, il sorridere sempre, lo spronare i compagni, l'avvicinarsi ai tifosi anche quando non avrebbe dovuto o potuto. Farlo sempre con tanta disponibilità, hanno riportato il figliol prodigo sulla retta via, quella che riscalda i cuori, quella che infiamma il popolo...azzurro, il suo azzurro.

di Ciro Novellino

RIPRODUZIONE RISERVATA