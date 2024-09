IL GIORNO DOPO Napoli-Cagliari: Lukaku decisivo! Che qualità dalla panchina, goleada inaspettata

Il giorno dopo Cagliari – Napoli. Urgeva dare seguito alla rocambolesca vittoria ottenuta contro il Parma. E gli azzurri, anche se con qualche sofferenza di troppo, ci riescono alla grande. Sbarcano in Sardegna alla ricerca della prima vittoria esterna della stagione e ne rifilano ben quattro al Cagliari. La goleada forse non rispetta del tutto l’andamento della gara, ma poco importa. Contavano eccome i tre punti che permettono al Napoli di issarsi, almeno per una notte, in testa alla classifica e di risvegliarsi da capolista. E dopo il disastroso esordio di Verona, non l’avrebbe detto davvero nessuno.

Il giorno dopo Cagliari – Napoli. A furor di popolo e di Conte, Lukaku titolare a guidare l’attacco. Il centravanti, malgrado una condizione non proprio ottimale, timbra il cartellino e segna ancora. La partita la sblocca Di Lorenzo. Tra bracci e braccetti, astrusi numeri di nuovi o vecchi moduli, il capitano si ritrova spesso in zona goal. Vengono fuori le sue attitudini di goleador, da ragazzino ha trascorsi da centravanti, e la porta la vede eccome. Per lui seconda rete stagionale.

Il giorno dopo Cagliari – Napoli. La reazione dei sardi viene dai calci da fermo. Marcature non proprio perfette e spesso i sardi hanno la meglio. Per fortuna sono imprecisi nelle conclusioni e quando la porta la centrano, ci pensa Meret a blindarla con un paio di interventi strepitosi che tengono in piedi il risultato. La squadra tende ad abbassarsi molto, ma spesso la densità non basta: negli ultimi vetri metri, anche un rimpallo può castigarti. Qualcosa da rivedere c’è. Conte provvederà. In ripartenza, proprio sui piedi di Lukaku, per ben due volte, il pallone per chiuderla già nella prima frazione. Nella prima Luperto si oppone alla Franco Baresi, nella seconda, inciampa su di un pallone servitogli divinamente da Kvara. Peccato. Avrebbe sicuramente evitato la sofferenza che il Napoli ha patito ad inizio ripresa per almeno una dozzina di minuti.

Il giorno dopo Napoli – Cagliari. Il centravanti belga trova modo e maniera per rifarsi. Prima lancia a rete Kvara che con una conclusione da calcettista trafigge Scuffet. Poi approfitta del pressing feroce di Politano sullo stesso Scuffet costringendolo all’errore. Kvara ricambia il favore servendogli un pallone che deve essere solo spinto in porta. Nell’occasione, raffinato il velo di Politano, encomiabile per impegno e sacrificio la sua gara.

Il giorno dopo Napoli – Cagliari. Partita chiusa e Conte ne approfitta per dare minuti ai nuovi arrivati Mc Tominay e Gilmour. Al duo scozzese basteranno per far capire che torneranno utilissimi nel corso della stagione. Dentro anche il talentuoso Neres che piazza il suo terzo assist del campionato in pochi minuti giocati. Se ne giova Buongiorno che calerà il poker. Spazio anche per Simeone che, con il Napoli avanti di tre, si prodiga in uno scatto di venti metri per evitare una conclusione di un avversario. E’ lo spirito giusto. E con questo spirito si possono fare grandi cose.

Stefano Napolitano