Florenzi no?

Ok Ferran Torres, va benissimo Szoboszlai, ma anche Boga non sarebbe affatto male. Però il Napoli ha una necessità ben precisa, da anni però, non da ora. Trovare un vice Callejon, o meglio, trovare un Callejon. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza a fine stagione e il suo rinnovo sembra non proprio così scontato. De Laurentiis ha avuto un colloquio col calciatore stesso nell'ultima visita alla squadra a Castel Volturno di qualche giorno fa. Le parti si riaggiorneranno. Però c'è un calciatore molto simile a Callejon, è sul mercato ed è molto più acquistabile rispetto a qualche anno fa.

Parliamo di Alessandro Florenzi. L'esterno di proprietà della Roma, ma che è stato girato in prestito al Valencia, potrebbe fare al caso del Napoli. Perchè? Perchè è un calciatore che assicura copertura sulla fascia destra pur giocando alto. Negli ultimi anni è diventato un vero e proprio esterno basso di difesa a destra, ma non troppo tempo fa ricopriva il ruolo di ala e lo faceva egregiamente. Pupillo di Zeman, ma anche coi vari Rudi Garcia e Spalletti è riuscito sempre a trovare un posto fisso in squadra.

Alessandro Florenzi ai tempi della Roma.

Non dovrebbe proseguire oltre il termine della stagione in corso la sua avventura col Valencia, tornerà a Roma che lo rimetterebbe sul mercato. Non costa più 30 milioni di euro come qualche anno fa, ma a circa 15 si può portare a casa. Caratteristiche simili a Callejon, calciatore equilibrato che potrebbe servire anche a metà campo o addirittura in difesa se fosse necessario.

Giusto guardar lontano, ma forse il più adatto per la fascia destra dista solo pochissimi chilometri.

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

