De Paul, una cortesia di Aurelio all'amico Gino: non può essere lui il dopo Fabian

Calcio Napoli - Tra amici di vecchia, come lo sono Gino Pozzo e De Laurentiis, ci sta che qualche volta l'uno possa dare una mano all'altro per far lievitare ancora di più il prezzo di un calciatore come Rodrigo De Paul. L'argentino è stato certamente il migliore centrocampista del nostro campionato sotto tutti i punti di vista ed ora, come giusto che sia, la piazza di Udine gli sta stretta. Arrivato in Italia come esterno d'attacco ha avuto l'intelligenza ed anche la qualità di reinventarsi mezzala ed anche tuttocampista mantenendo sempre elevato il rendimento. Magari sbaglieremo, ma alle dichiarazioni della dirigenza friulana su un forte interesse del Napoli per "El Diez" non crediamo. Piuttosto pensiamo di trovarci di fronte ad un gioco in cui serve mettere in mezzo il nome di qualche club amico come lo è quello di De Laurentiis per mandare un messaggio ad un terzo oppure aumentare il valore di una bottega già cara di per suo come l'Udinese.

Gino Pozzo

DOVE LO METTO DE PAUL?

Per carità, sia chiaro a scanso di strumentalizzazioni, se De Paul fosse davvero in trattativa per approdare alla corte di Spalletti saremmo tutti felici ma sarebbe un controsenso. Dopo quel maledetto Napoli-Verona, si è abusato del termine ridimensionamento per mancanza di introiti dalla qualificazione Champions. De Paul rappresenterebbe un lusso (la base d'asta è almeno di 40 milioni in più bisogna metterci l'ingaggio lordo) ma anche un'incognita tattica: dove giocherebbe nel 4-2-3-1? Davanti alla difesa sarebbe una follia totale. Nei tre dietro la prima punta? Probabile, ma in quella zona siamo già stracoperti con calciatori che tecnicamente non hanno nulla in meno di Rodrigo.

De Paul

INVESTIAMO SU DIFESA E MEDIANA

Il tifoso sogna più con il nome di un trequartista o di una punta e vorrebbe una squadra sempre di più offensiva. La verità è che a questa squadra servono come il pane terzini, mediani ed almeno un centrale. Spendere gran parte del budget per un giocatore seppur bravissimo come De Paul è un lusso che non aiuterebbe. Per dirla alla De Laurentiis sarebbe una pacchianata in un momento particolare dove gli investimenti vanno centellinati in modo scientifico. Spendere tanto in zone dove non c'è urgenza d'intervento non sarebbe da imprenditore attento come Aurelio. Rodrigo è uno sfizio, un lusso. Mazzone direbbe "De Paul? Magara!". La realtà però dice che il Napoli ha altre priorità da sistemare se vuole aprire un nuovo ciclo.

RIPRODUZIONE RISERVATA