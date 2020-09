Certe leggerezze: perchè?

La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri.

C’è dell’amaro in bocca, se si ripensa alle dichiarazioni di qualche giorno fa nei confronti di FIFA e UEFA su eventuali positività durante i ritiri delle nazionali. Ma il discorso non può non essere più ampio, non può portare che ad altre considerazioni. Prima di tutto, l’augurio al patron azzurro - e alla moglie Jacqueline - che possa passare tutto in fretta e senza alcun problema ulteriore.

Detto ciò: un calo di responsabilità, come definirlo altrimenti? De Laurentiis è un personaggio pubblico, è a suo modo un esempio. E di esempi se ne danno, ma buoni: col passare dei mesi, è calata l’attenzione e la concentrazione nei confronti del coronavirus e le immagini di quest’estate tra spiagge e locali sono ben definite nella nostra mente. Volendo apporre l’incondizionata buona fede nell’indigestione di ostriche di cui ha parlato De Laurentiis ieri in Lega - e considerando che il Napoli sin dall’inizio ha messo in atto un protocollo molto accorto e severo sui tamponi e sui comportamenti da mantenere -, ci sono alcuni dubbi che possono essere tranquillamente avanzati.

Il sito del Ministero della Salute recita:

“Sulla base delle circolari e ordinanze ministeriali, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso probabile o confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni”

In relazione alla voce - mai confermata ufficialmente - di una positività accertata durante il ritiro di Castel di Sangro per un dirigente del Napoli, il presidente De Laurentiis ha avuto contatti con il soggetto in questione? Se sì, si è posto in isolamento fiduciario in attesa dei tamponi di controllo?

Questa positività del dirigente risale ai giorni finali del ritiro: di settimana ne è passata una e l’isolamento fiduciario, per chi avesse avuto contatti con il soggetto positivo, scadrebbe soltanto la settimana prossima. Il patron si è sottoposto regolarmente ai tamponi di routine che il club sostiene - e che ha visto appurare una sola positività, quella di Petagna -, quindi viene da pensare che la negatività al tampone sostenuto immediatamente dopo la positività di un membro della SSC Napoli possa aver instillato - come definirla? - una certa sicurezza.

Spieghiamo meglio: nel caso di contatto con un positivo, il presidente - o chi altro - avrebbe dovuto attendere 14 giorni di isolamento per poter uscire di casa, prendere parte ad eventi pubblici e tornare alla vita quotidiana. Anche nel caso di tampone negativo a pochi giorni dal contatto col positivo - come accaduto -, perché tale tampone negativo non esclude che nei giorni a seguire il virus, ancora incubato al momento del primo tampone, possa manifestarsi. La prima negatività è sembrata rappresentare quasi un ‘via libera’, assieme alla mancanza di sintomi (escluso il mal di pancia attribuito a una scorpacciata di pesce, ostriche, di cui fonti Napoli hanno parlato all’ANSA).

Confermando i migliori auguri di buona e rapida guarigione - non è escluso un trasferimento per accertamenti a Roma -, le immagini restano ben impresse e negli occhi di tutti ci rimane la mancata mascherina indossata ieri in Lega, nemmeno all’uscita in mezzo a giornalisti ed altri presidenti e dirigenti tutti con mascherina (tranne Cairo del Torino e Fenucci del Bologna), in più le ricostruzioni di Repubblica e Corriere della Sera che raccontano di intossicazione da ostriche e di un responso di positività avuto dopo pranzo e comunicato al presidente della Lega Dal Pino solo ore dopo.

Che esempio si dà? Qual è l’immagine che ne esce all’esterno? Certe leggerezze: perche?