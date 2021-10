Da subentrato e sostituito, a possibile titolare: La chance di riscatto di Lozano si chiama Legia Varsavia

Quando si gioca ogni tre giorni c'è la possibilità di riscattare subito un match al di sotto delle aspettative.

Vale per la squadra in generale, ma anche per qualche calciatore in particolare.

Lozano con la maglia del Napoli

La gioia per l'ottava meraviglia portata a casa dal Napoli in extremis, cozza con il volto di Lozano dopo la sostituzione.

Difficile rimanere calmi quando si viene sostituiti partendo da titolari, quasi impossibile sorridere se si è sostituiti da subentrati.

Effettivamente una mossa sui generis quella di Spalletti, che all'inizio della ripresa inserisce il messicano per poi sostituirlo a 10 minuti dal termine.

Può sembrare una bocciatura, ma effettivamente non lo è. Chuky stesso lo avrà capito una volta sbollita la rabbia che lo ha portato direttamente negli spogliatoi nonostante Insigne lo abbia invitato a sedersi in panchina.

Lozano esulta dopo il gol alla Fiorentina

Con le 5 sostituzioni il gioco del calcio si evolverà velocemente e soprattutto per coloro che giocano dal centrocampo in su, sarà sempre più difficile poter disputare un intero match.

Episodi come la sostituzioni di giocatori subentrati dalla panchina, ne vedremo sempre di più, ma sarà veramente difficile che i giocatori in questioni riescano ad abituarcisi.

Spalletti, uomo di calcio per antonomasia lo ha sicuramente capito, e di sicuro comprenderà la reazione del messicano, che già giovedì contro il Legia Varsavia, potrebbe avere la sua chance di riscatto.

Contro il Legia Varsavia è presumibile che proprio il messicano possa partire titolare in una partita molto delicata per il passaggio ai sedicesimi di finale d'Europa League.

Potrebbe essere proprio Lozano ad essere decisivo in questa doppia sfida che con il Napoli che ha bisogno di rimettere in equilibrio il girone di qualificazione degli azzurri.

La concorrenza di Politano non è certo facile, ma visti i tanti impegni tutti saranno indispensabili e si spera determinanti.

Se contro il Legia però, Lozano dovesse essere in formazione, difficilmente non vedrà il suo numero sulla lavagnetta delle sostituzioni, magari dopo 80 minuti, tra la standing ovation dei tifosi, dando il 5 ai compagni e accomodandosi in panchina a sostenere chi è in campo.