Da #Gattusoout a #Delapensaci è un attimo: ora anche chi attaccava il tecnico fa la morale a chi lo attacca tutt'ora

Dall'hashtag #Gattusoout al "De Laurentiis pensaci, fallo restare" è un attimo. Nemmeno il tempo di rendertene conto che subito l'opinione pubblica è cambiata sull'attuale tecnico del Napoli. La squadra balbettava e si chiedeva la testa dell'ex Milan, ora che la squadra torna a girare si chiede a gran voce la sua conferma ed il suo rinnovo. Eppure non è passato chissà quanto tempo da quando non mancava occasione per attaccare l'allenatore. Adesso anche quelli che lo attaccavano fanno la morale a chi, come loro, pure l'ha attaccato. E' partita la guerra del 've l'avevo detto, io'.

VA AMMESSO che questo Napoli è completamente diverso da quello al quale ci aveva ormai abituato Gattuso. La rosa ha recuperato tutti gli interpreti importanti e le gare si vincono senza quella pressione mentale che c'era prima. Però Gattuso è quello, è rimasto quello. O meglio, quello di una volta non è sparito, forse è stato solo offuscato dal rendimento delle pedine che sono rientrate. E' giusto che la società faccia altre valutazioni, questa rosa avrebbe dovuto stracciare la corsa Champions nonostante l'obiettivo del club sia quello di agguantare il quarto posto.

IL RAMMARICO c'è ed è giusto che non si faccia finta di niente. Il rapporto tra De Laurentiis ed il tecnico è sicuramente più sereno, ma per ripartire e rinnovare l'accordo tra le parti c'è bisogno che entrambe siano convinte al 100% e in questo caso non è così.

RIPRODUZIONE RISERVATA