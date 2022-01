Classifica, sono più di tre punti: decisivo il riscatto di due azzurri

Era il 31 ottobre quando con la vittoria sulla Salernitana il Napoli infilava per l'ultima volta due vittorie consecutive. Quella di stasera è una vittoria dal sapore particolare dunque, che bissa l'1-0 sulla Sampdoria, dando così segnali di una sperata ripresa. Questo netto 2-0 col Bologna assume così un aspetto diverso anche dopo il sorprendente risultato del Milan con lo Spezia. Ieri Inter e Atalanta hanno pareggiato: bei punti rosicchiati in classifica, a tutta la parte alta della classifica. Mica poco.

Senza dimenticare che si veniva dal pesante 5-2 con la Fiorentina. Considerazioni guardando il recente cammino ma poi la sostanza la regala il campo, come quella offerta dal porto sicuro che rappresenta Lobotka, in cui si rifugia ogni azzurro. Il cuore dei novanta minuti sta nei due gol firmati da Lozano che ogni tanto decide di far parlare il campo. E a ben guardare le due azioni sono efficaci ma anche spettacolari: il velo di Mertens sul primo, la sgroppata con assist di Fabian sono particolari non di poco conto.

Insomma segnali di ripresa, di ottima salute, tra l'altro anche da due pedine che avevano fatto storcere il naso per le prestazioni in Coppa Italia come Fabian e Lozano. L'altra buona notizia sono i guizzi e le intuizioni di Zielinski, capace spesso di regalare la superiorità numerica.

Si potrebbe parlare di un Bologna sottotono ma sarebbe ingeneroso verso la coppia Juan Jesus e Rrahmani, addetti a lavorare in maniera quasi oscura e senza troppi fronzoli. Il palo di Olsen è l'unica occasione concessa ma è servito solo a preggiare quello colpito da Fabian ...alla Fabian. Un onesto due a zero, senza macchia arbitrale e senza storia: il rientro in campo di Osimhen è la ciliegina sulla torta.

