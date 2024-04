Che fine ha fatto Mazzocchi?

Il Napoli ci ha sempre creduto, ha provato da tempo e sin dai tempi di Cristiano Giuntoli, a portarlo all''ombra del Vesuvio', Pasquale Mazzocchi è stato inseguito, si è fatto di tutto per acquisirne le prestazioni e ci si è riusciti per 3 mln di euro circa nelle casse della Salernitana. Contratto firmato ma anche consapevolezza che davanti a sé c'è un totem come Giovanni Di Lorenzo e che lo spazio potesse essere ridotto.

Ridotto sì, ma non per forza quasi inesistente. Walter Mazzarri aveva deciso di far giocare Mazzocchi adattandolo a sinistra, più lui di Mario Rui e Olivera. Il debutto da titolare arriva contro il Milan a San Siro, nella partita successiva parte ancora dal primo minuto con Di Lorenzo da una parte e lui dall'altra; Calzona, all'esordio sulla panchina del Napoli nella trasferta di Cagliari, gli dà spazio dall'inizio, a destra, perché Di Lorenzo è squalificato. Anche se la sua avventura a Napoli era partita con un'espulsione alla prima gara contro il Torino, riscattandosi, poi, trovando anche l'assist per Kvaratskhelia nella vittoria contro l'Hellas Verona.

Mazzocchi e il poco spazio

Grande tifoso del Napoli, 'Mezzo chilo', questo il suo soprannome da ragazzo, è riuscito ad affermarsi nel calcio che conta, arrivando anche alla Nazionale. Tanta gavetta e l'approdo in serie A, con quel sogno nel cuore e l'emozione dei genitori che cresceva. Arriva la cessione di Zanoli, proprio alla Salernitana, il lascia passare, anche se già in estate sembrava potesse esserci la fumata bianca, per la chiusura positiva della trattativa.

Nelle ultime cinque partite solo tanta panchina, con Calzona che non gli concede spazio e che lo ritiene, nonostante sia in grado di giocare con ottimo rendimento anche a sinistra, nei quattro di difesa, alternativa a Di Lorenzo a destra. Il capitano del Napoli non sta vivendo una stagione positiva, rendimento altalenante per il classe '93, alla soglia dei 31 anni, che, con dati alla mano, non può giocare tutte le 60 gare della stagione e potrebbe e dovrebbe tirare il fiato con Mazzocchi pronto in rampa di lancio a dare il suo contributo. Sono, infatti, soltanto 6 le presenze da quando è a Napoli con un totale di 278' in campionato, Supercoppa italiana a parte.

Il suo contratto scade a giugno del 2028, non mancano società anche di grande livello in Italia interessate a lui. Serve chiarezza e sopratutto attenta valutazione, in un finale di stagione dove va messa in mostra gamba e freschezza e non ci si può chiedere che fine ha fatto Mazzocchi...

