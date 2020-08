Castel di Sangro un appuntamento col destino: comunque vada sarà una risorsa

Un appuntamento con il destino. Può essere riassunto così il ritiro di Castel di Sangro per Andrea Petagna. Acquistato dal Napoli a gennaio per circa venti milioni (16.5 milioni più 3 di bonus) e lasciato in prestito alla SPAL fino a fine campionato, partirà con gli azzurri il 24 agosto. Gennaro Gattuso lo studierà da vicino e ne valuterà la collocazione nella sua squadra, dove sembra essere destinato però a trovare poco spazio. A Mertens, infatti, è stato aggiunto Victor Osimhen. Tre per una maglia, dunque, e nelle gerarchie del tecnico è del tutto inevitabile che l’ex Atalanta risulti essere, ai nastri di partenza, dietro il belga ed il nigeriano.

Al di là di questo, però, c’è da tenere in considerazione la grande stima di Gattuso nei suoi confronti, oltre ai numeri a dir poco positivi fatti registrare dal bomber in quel di Ferrara. 17 gol in 37 presenze tra campionato e Coppa Italia alla sua prima stagione con la divisa spallina, 12 in 28 apparizioni nella seconda annata a dir poco tribolata e conclusasi con la retrocessione. I dati del campionato appena consegnato agli archivi diventano ancora più interessanti se si tiene conto di un aspetto non proprio secondario: in tutto il campionato la SPAL ha messo a segno 27 gol e, di conseguenza, quasi il 50% delle realizzazioni della squadra portano la firma del bomber azzurro.

Giocano a suo favore anche le caratteristiche certamente diverse da quelle degli altri terminali offensivi presenti nella rosa napoletana. Rispetto a Mertens ed a Osimhen, è certamente meno scattante, ma è ideale nei momenti in cui serve sgomitare in avanti per far salire la squadra o per far respirare la linea difensiva. Ha voglia di dimostrare il suo valore anche in maglia azzurra ed il ritiro è un’occasione ghiotta. Se accetterà il ruolo di comprimario potrà essere utile anche per una dote non di poco conto: dagli undici metri è quasi infallibile. Su 15 rigori calciati in carriera, infatti, ne ha sbagliati solo due.

Innegabile anche un altro aspetto: con questi numeri rappresenta certamente un capitale ed una risorsa per il Napoli. Resta da vedere se lo sarà sul campo oppure in sede di mercato, considerando che può essere anche una preziosa pedina di scambio.