Sassuolo, Bigica in conferenza: "Il Napoli mi ha impressionato, ha campioni come Osimhen che è tornato. Penso possa risalire in classifica"

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Sassuolo-Napoli con le dichiarazioni del nuovo allenatore Emiliano Bigica.

Sassuolo-Napoli, conferenza Bigica

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore del Sassuolo Emiliano Bigica dopo Sassuolo-Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

"Abbiamo avuto poco tempo per preparare una partita contro una squadra col Napoli. Il nostro percorso inizierà domani dove lavoreremo per le prossime partite che per noi sono molto importanti.

Ho avuto poco tempo per lavorare, abbiamo sofferto tanto la grande tecnica e giocate di una squadra come quella partenopea che tra le linee ci ha fatto male. Stiamo recuperando dei giocatori importanti, sono fiduciosi per domenica che vedremo un Sassuolo al completo.

In questi due giorni che sono stato a contatto con i ragazzi ho visto tantissima disponibilità e voglia, ma non basta. Dobbiamo tutti fare qualcosa in più a livello di carattere, ma non incontreremo sempre il Napoli davanti. Recuperiamo giocatori che possono darci una mano, ma la situazione è complicata e serve orgoglio.

Guardando il Napoli dal campo mi ha fatto una grandissima impressione. Hanno cambiato allenatore e ora anche Calzona metterà qualcosa di suo, hanno dei campioni e hanno recuperato Osimhen dalla Coppa d'Africa. Il Napoli ha tutti i mezzi per risalire la corrente.

Ho voluto fare un regalo a Kumi con l'esordio, credo in lui e nel settore giovanili. E' un premio per tutti quelli che lavorano nel settore giovanile.