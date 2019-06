Presentazione Sarri alla Juventus: la conferenza stampa in diretta su Calcio Napoli 24

Presentazione Sarri in diretta. Maurizio Sarri ha firmato un contratto triennale con la Juventus, tra lo stupore generale dei tifosi napoletani, convinti che l'ex allenatore azzurro non avrebe mai accettato l'offerta della squadra acerrima rivale. Invece la vittoria dell'Europa League con il Chelsea ha probabilmente rinsavito le ambizioni dell'allenatore toscano, che ora si mette a capo della squadra più forte d'Italia, decisa a lottare con ogni mezzo per la conquista della Champions League.

Ieri sera Maurizio Sarri è atterrato all'Aeroporto di Torino, dove è stato accolto dalla dirigenza bianconera, ma non dai tifosi juventini, che invece hanno mancato l'appuntamento. Tutto solo, Sarri si è diretto alla Contessina, centro sportivo della Juve, dove ha potuto dare un primo sguardo alle strutture di allenamento che saranno la sua casa per il prossimo anno. Questa mattina alle ore 11:00, la Juventus presenta Maurizio Sarri in conferenza stampa dallo stadio Allianz Arena di Torino. Segui la conferenza di presentazione di Sarri alla Juventus in diretta su Calcio Napoli 24.

JUVE, PRESENTAZIONE SARRI IN DIRETTA

Sarri alla Juve, tutte le dichiarazioni della conferenza stampa in tempo reale.