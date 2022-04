Sassuolo, Dionisi in conferenza: "Giornata no ma alziamo la testa! Contro questo Napoli era impossibile: la più brutta gara della mia gestione"

Conferenza stampa di Alessio Dionisi post Napoli Sassuolo. Dopo il match Napoli Sassuolo, parla in conferenza Dionisi per il Sassuolo dopo la 35esima giornata del calendario di Serie A. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Dionisi.

Napoli Sassuolo: Dionisi in conferenza stampa. L'allenatore del Sassuolo è intervenuto in diretta post gara. Dionisi parla per il Sassuolo in conferenza. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non siamo entrati bene in campo con lo spirito giusto. Sapevamo di dover soffrire ma la giornata è stata da subito non giusta. Il demerito è mio in primis. Meriti del Napoli, demeriti del Sassuolo ma dobbiamo alzare la testa, guardando avanti con le motivazioni giuste. I ragazzi prima della gara si sono spronati per tirare fuori tutto ma è stata una giornata storta. Riprenderla dopo un 3-0 non era facile ed è stato molto difficile finirla.

Napoli? Ci metto la faccia ma dopo questo risultato non voglio parlare di loro.

Sostituzioni? Chi è entrato volevo farlo gicoare dall'inizio, ma a partita in corso ho cercato di dare equilibrio. Il Napoli riusciva ad uscire facilmente ma non era per demerito di chi è uscito che ho cambiato. Volevo calciatori freschi che non avevano subito passivamente gli episodi della gara.

Da quando sono io qui, è questa la partita più negativa. Avversario di tutto rispetto.

Cosa ci ha messo in difficoltà? I primi due calci d'angolo, sono arrivati due gol. Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Devo analizzare la settimana, approccio sbagliato".