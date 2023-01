DIRETTA VIDEO - Napoli-Roma 0-0: si comincia!

Diretta Napoli Roma 2023: cronaca testuale

--------------------------------------------------------------------------------------

20.45 - Minuto di raccogliemnto per la scomparsa di Carlo Tavecchio.

20.42 - Le squadre escono dal tunnel degli spogliatoi in questo istante.

20.33 - In questo momento un gioco di luci sul prato del Maradona offerto dallo sponsor Coca Cola. Fatima Trotta fa il suo ingresso con le luci abbassate e inizia a cantare O' surdato nnammurato. E adesso è il turno di Clementino.

20.30 - Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento con lo speaker che annuncia le formazioni. Tra pochi minuti il fischio d'inizio.

20.10 - Comincia adesso il riscaldamento del Napoli sulle note di Live is life. Il pubblico inizia ad accendersi, stasera il match è molto sentito. I giallorossi stanno adesso abbandonando lo spogliatoio per effettuare il riscaldamento.

20.00 - In mezzo al campo ci sono alcuni calciatori dell Roma con la divisa ufficiale, per il consueto giro di ricognizione del campo. Napoli invece che è appena uscito nello spogliatoio. Si intravedono Abraham e Zalewski da un lato, Di Lorenzo e Zerbin dall'altro.

19.55 - Stadio Maradona che va riempiendosi in ogni ordine di posto, in attessa del riscaldamento delle due squadre.

19.45 - FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone.

A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone. ROMA 3-4-2-1: Rui Patricio; Mancini, Smallling, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Vina, Kumbulla, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic, Belotti, Solbakken, El Shaarawy

19.20 - Centinaia di tifosi fuori al tunnel che porta agli spogliatoi, ma rimasti delusi: il pullman del Napoli è entrato lato settore ospiti.

19.10 - Probabile chance in attacco per Lozano: ballottaggio a tre apertissimo, con Politano ed Elmas: qui le ultime da Sky.

19.00 - Tifosi in fila al Maradona a poche ore dalla partita | VIDEO

18.30 - Zielinski ad un passo dalla storia del Napoli, questa sera potrebbe raggiungere Maggio nella top 10 all time in azzurro

16.00 - Sky - Le ultimissime di formazione, un solo dubbio per Spalletti: Lozano verso una maglia da titolare?

08.00 - Niente sold-out per Napoli-Roma, ma ci sarà pubblico delle grandi occasioni al Maradona: il dato dei biglietti venduti

07.40 - Napoli-Roma, nel prepartita al Maradona risuonerà una canzone che farà venire i brividi ai tifosi azzurri

Gentili lettrici e lettori di Calcio Napoli 24, buonasera e benvenuti alla diretta Napoli Roma 2023, partita per l'20a giornata di campionato Serie A, la prima del girone di ritorno. Il fischio d'inizio della partita Napoli Roma è previsto alle ore 20:45 dallo stadio Maradona.

Le informazioni per Napoli Roma Serie A 2023:

Napoli Roma Tv - Napoli Roma 2023, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. 20esima giornata da calendario di Serie A con il Derby del Sole, la squadra di casa allenata da Spalletti scenderà in campo per difendere ancora il primo posto con tanti punti di vantaggio. Ad affrontarla ci sarà la squadra di Mourinho, in una sfida molto affascinante. La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

Napoli Roma | DIRETTA VIDEO

Napoli Roma Serie A

Napoli Roma 2023: in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli Roma 2023 Serie A in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Ciro Novellino.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.