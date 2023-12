DIRETTA VIDEO - Napoli-Cagliari, il pre partita: cancelli ancora chiusi al Maradona

Napoli Cagliari Tv - Napoli Cagliari Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. La 16a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Walter Mazzarri che scende in campo contro il Cagliari di Ranieri. Il Napoli vuole provare ad accorciare la classifica e tornare nella zona Europa che conta. La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

DIRETTA VIDEO Napoli Cagliari

Notizie calcio Napoli - Napoli Cagliari Tv - La partita di campionato della 16esima giornata del calendario di Serie A che si giocherà allo stadio Maradona.

Dopo la vittoria contro il Braga che ha permesso la conquista degli ottavi di finale di Champions League, il Napoli si prepara per tornare di nuovo in campo. Gli azzurri infatti affronteranno il Cagliari di Ranieri al Maradona per la sedicesima giornata di Serie A. E c'è un pesante forfait dell'ultim'ora a centrocampo, con Zielinski out dai convocati di Napoli-Cagliari, a causa di un dolore al ginocchio.

16.30 - A novanta minuti dall'inizio del match i cancelli del Maradona sono ancora chiusi.

16.22 - Napoli arrtivato allo stadio tra l'entusiasmo dei tifosi che attendevano gli azzurri.

16.15 - Lunghe file di tifosi azzurri all'esterno del Maradona a poco meno di due ore dall'inizio del match.

Napoli, la probabile formazione contro il Cagliari

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

Napoli Cagliari: diretta testuale

Napoli Cagliari in diretta con la cronaca della partita di Serie A. Segui il live della gara con la 16esima giornata di campionato che vede affrontarsi due squadre che si giocano obiettivi importanti in questa sfida stagionale. La partita di campionato si giocherà alle ore 18:00 nel lunch match domenicale allo Stadio Maradona.

16/12/2023 sabato ore 18:00 Napoli Cagliari

Napoli Cagliari dove vederla Tv e streaming?

Prossima partita Napoli: calendario Serie A e Champions League

Prossimo turno Serie A: calendario

Napoli Cagliari 2023/24: in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli Cagliari Serie A in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Ciro Novellino.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.