DIRETTA - Spalletti: "Non ci siamo mai fermati, la testa è rimasta lì dove eravamo. E' un bellissimo viaggio, ci fermeremo solo quando sapremo come andrà a finire"

Luciano Spalletti in conferenza stampa il giorno prima di Inter-Napoli di Serie A. Riprende la stagione con la prossima partita del campionato che sarà la 16esima giornata. Dal Konami Training Center di Castel Volturno, alla vigilia della partita Inter-Napoli parla in conferenza Spalletti per il Napoli. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Spalletti.

Inter Napoli: conferenza Spalletti

Inter Napoli: Spalletti in conferenza stampa. L'allenatore del Napoli è intervenuto in diretta il giorno prima della partita di Serie A. La conferenza di Spalletti inizierà alle ore 11:00, seguila in diretta. Ecco quanto riportato da CalcioNapoli24.

Spalletti: "Abbiamo sviluppato questo periodo di break quello che dovevamo fare. Siamo andati a lavorare in profondità su tutte quelle qualità che ci vogliono valutando singolarmente il calciatore reducve dalle vacanze ed al mondiale per applicare un lavoro. Ho avuto buonissime risposte. Come ho detto, per noi non è un ripartire perchè con la testa siamo rimasti là dove avevamo lasciato. Abbiamo iniziato questo bellissimo viaggio un anno e mezzo fa, da quando sono qui è un bellissimo viaggio questo qui. in questo viaggio non ci sono stazioni o femrate, ci fermeremo solo quando sapremo come andrà a finire"