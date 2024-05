DIRETTA VIDEO - Napoli-Lecce, LIVE pre-partita con i tifosi! Formazioni ufficiali: Osimhen in panchina, scelto il sostituto

Napoli-Lecce Tv - Napoli-Lecce Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. della 38a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Calzona che andrà a giocare l'ultima partita di campionato al Maradona dinanzi ai propri tifosi contro il Lecce per provare ad arrivare al 9 posto nella classifica Serie A e la corsa alla Conference League. La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

DIRETTA VIDEO Napoli-Lecce

Notizie calcio Napoli - Napoli-Lecce Tv - La partita di campionato della 38esima giornata del calendario di Serie A.

Napoli-Lecce DIRETTA TESTUALE

17.45 - Intano spunta anche Geolier al Maradona per assistere a Napoli-Lecce

17.30 - Iniziato il riscaldamento, il Maradona (seppur con diversi vuoti tra gli spalti) invoca anche il nome di Antonio Conte.

17.15 - Tra poco squadre in campo per il riscaldamento

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Lecce:

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Gollini, Natan, Rrahmani, D’Avino, Mazzocchi, Traore, Lindstrom, Osimhen, Raspadori, Ngonge. All.: Calzona

16.50 - C'è attesa per le formazioni ufficiali, intanto le squadre sono arrivate allo stadio Maradona

16.30 - Intanto arrivano importanti aggiornamenti da Sky Sport sul sempre più possiible arrivo di Conte al Napoli come nuovo allenatore.

C'è attesa per le formazioni ufficiali, di seguito le probabili scelte di Calzona e Gotti:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

16.00 - Arrivano i primi tifosi allo stadio Maradona, dove tra due ore inizierà Napoli-Lecce. Ultimo assalto alla Conference League per la squadra di Calzona: ecco tutte le combinazioni per qualificarsi

Napoli Lecce Serie A in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Ciro Novellino.

