DIRETTA VIDEO - Napoli-Genoa, il prepartita: Meret verso il rientro, Mazzarri lancia Traoré

Napoli Genoa anche in diretta video su CalcioNapoli24. Segui la prossima partita di Serie A dove Napoli-Genoa dove ci si giocano tre punti importanti per il proseguo della stagione e per la classifica di Serie A.

Notizie calcio Napoli - Napoli Genoa Tv - La partita di campionato della 25esima giornata del calendario di Serie A.

13.10 - Secondo quanto riferito dal giornalista Carlo Alvino, Traorè farà il suo esordio dal primo minuto. Simeone titolare e ci sarà il ritorno di Ostigard.

10.30 - Napoli-Genoa, ultimissime Sky: giocano Meret e Natan! Confermato Traoré con Simeone in attacco

09.30 - Occhio ai diffidati: 4 azzurri a rischio squalifica

09.10 - Mazzarri a rischio esonero? Gazzetta: se non batte il Genoa sarà impossibile guardare con fiducia al futuro

Napoli Genoa Tv - Napoli Genoa Serie A. La 25a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Walter Mazzarri che ospiterà il Genoa di Gilardino.

17/02/2024 sabato ore 15:00 Napoli Genoa

Napoli Genoa Serie A in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.