Ancelotti in conferenza: "Primo anno positivo, oggi ci poteva stare qualche leggerezza. Proveremo a battere la Juve, sono fiducioso!" [VIDEO]

Bologna-Napoli - Ultima giornata del campionato Serie A stagione 2018/2019. Ultima conferenza stampa della stagione per Carlo Ancelotti che commenterà quanto visto in campo e risponderà alle domande dei giornalisti.

Conferenza Ancelotti

23.05 - Finisce la conferenza stampa.

23.04 - Juventus? "Proveremo con ancora più voglia a batterla ma ci proveranno anche le altre che sono in astinenza come noi".

23.03 - Stagione di Mihajlovic? "Straordinaria, ha fatto un capolavoro".

23.03 - Nomi? "Ho letto di 60 nomi. In riunione ne abbiamo parlato ma ne prenderemo qualcuno di meno (ride, ndr). Non posso far nomi, ma giocheremo più aggressivi e con più intensità".

23.03 - Numeri senza Koulibaly, con nove gol presi in quattro partite? "Oggi è un caso, dai. Dietro si poteva far bene ma non potevo chiedere troppo ai calciatori. Se avessi voluto il meglio li avrei fatti allenare da martedì e non da giovedì".

23.02 - Ambiente? "Mi dà molte motivazioni, qui sto bene".

23.01 - Primo anno? "Positivo. Abbiamo fatto vedere ottime cose, mi dà fiducia per la prossima stagione".

23.00 - Indicazioni per la prossima stagione? "Le avevamo già. E' stata una partita giocata bene. Qualche leggerezza comprensibile quando non hai niente da giocare. Abbiamo fatto una bella figura rimontando ed avendo la possibilità di vincerla, sconfitta che non cambia niente".

22.59 - Arriva Ancelotti

