UFFICIALE - Lazio-Napoli, i convocati di Baroni: out in quattro, presenti tre fuori-lista di A

Notizie calcio. Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di questa sera contro il Napoli in Coppa Italia. Oltre a Boulaye Dia, Matias Vecino e Nuno Tavares, resta fuori anche Luca Pellegrini, mentre sono presenti i tre giocatori esclusi dalla lista per la Serie A, ovvero Hysaj, Basic e Akpa-Akpro.

