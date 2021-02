Semifinale Coppa Italia, sarà Atalanta-Napoli! Gli azzurri passano il turno, andata al Maradona e ritorno fuori casa

Prossime partite Napoli - Il prossimo turno di Coppa Italia del Napoli. Semifinali Coppa Italia 2021, si scende in campo per la doppia sfida andata e ritorno per l'accesso alla finale della competizione. Dopo la Serie Ac'è la Coppa Italia. Quando gioca il Napoli in Coppa Italia? La prossima partita del Napoli è programma mercoledì 3 febbraio 2021, si giocherà contro l'Atalanta che ha battuto la Lazio.

Prossima partita Napoli, il prossimo turno di Coppa Italia

Il Napoli giocherà contro l'Atalanta la doppia sfida di Coppa Italia. Gli azzurri passano il turno contro lo Spezia e si aggiudicano le semifinali di Coppa Italia. L'andata della semifinale sarà Napoli-Atalanta, poi via a Atalanta-Napoli una settimana dopo.

Semifinale Coppa Italia, andata: 3 febbraio 2021 ore 20:45 Napoli-Atalanta Rai 1

Semifinali Coppa Italia, le date

ANDATA

RITORNO

Semifinale Coppa Italia, ritorno: 9 febbraio 2021 ore 20:45 Juventus-Inter

Semifinale Coppa Italia, ritorno: 10 febbraio 2021 ore 20:45 Atalanta-Napoli

Quarti di Finale coppa Italia 2021

Calendadio Coppa Italia, date