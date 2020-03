Repubblica - Con Juve e Inter in fondo alle Coppe europee non ci saranno date per recuperare le semifinali di Coppa Italia

Ultimissime calcio- Come riportato da Repubblica, restano senza una data Inter-Samp e le due semifinali di Coppa Italia, Juve-Milan e Napoli- Inter (in programma oggi e rinviata): se Sarri e Conte arrivassero in fondo alle coppe europee non esisterebbero date per recuperarle: la Lega chiederà uno slittamento oltre i termini del calendario internazionale per giocare partite il 1° giugno, togliendo un giorno di preparazione al ct Mancini in vista dell’Europeo. Ovviamente porte chiuse anche nelle Coppe, a partire da Juve-Lione di Champions (i francesi chiedono il campo neutro). Ma il decreto vale per tutti gli sport.