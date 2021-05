Calcio - Moviola Atalanta Juventus, fallo Cuadrado su Gosens decisivo per l'azione iniziata del primo gol della Juve nel primo tempo firmato da Kulusevski. Vittoria della Coppa Italia per la Juventus contro l'Atalanta che scatenata ha recriminato un rigore su Pessina per il fallo di Rabiot e l'espulsione mancata a Cuadrado per il fallo su Gosens che ha poi viziato il primo gol bianconero.

