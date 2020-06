Venerato anticipa a CN24: "Lozano sarà convocato per Napoli-Juventus"

Ultime notizie Napoli: Lozano sarà convocato per la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Si è dunque risolto per il meglio il caos generato dalla notizia secondo la quale Gattuso avrebbe cacciato Lozano dal campo di allenamento per punirlo del poco impegno dimostrato: i due si sono chiariti e il tecnico del Napoli ha deciso di convocarlo lo stesso per la finale di domani sera.

Lozano convocato in finale

Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ha rilasciato un virgolettato esclusivo a CalcioNapoli24.it:

"Dopo la ramanzina di ieri , il chiarimento di oggi. Lozano sarà convocato per la gara di domani sera contro la Juve".