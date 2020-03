TMW - Juve-Milan verso il rinvio! Clamorosa decisione in arrivo riguardo la Coppa Italia

Ultimissime calcio - Juve Milan rinviata. E' clamoroso quanto potrebbe accadere in queste ore. Domani, come da programma, dovrebbero giocare Juventus Milan per il ritorno di semifinale di Coppa Italia (1-1 all'andata). Dopo l'annuncio di giocare a porte aperte all'Allianz Stadium, con il divieto di accesso per i residenti nelle zone colpite dall'emergenza Coronavirus, ora potrebbe cambiare tutto. La sfida valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan, in programma domani a Torino, non si apriranno e forse tutto potrebbe essere rimandato.

Coppa Italia

Juve Milan rinviata

Juventus Milan: come riportato da Tuttomercatoweb, in queste ore si sta decidendo se spostare la semifinale di Coppa Italia di ritorno. Rinvio della partita con data ancora da definire. La decisione sarebbe stata presa dopo un vertice in prefettura a Torino tra i rappresentanti del club bianconero e le autorità istituzionali.