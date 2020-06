"Io pago, voi vincete": De Laurentiis vuole la Coppa Italia ed è pronto a pagare gli stipendi senza decurtazioni: i dettagli dell'incontro

Ultime notizie Napoli - «Io pago, voi vincete». Si intitola così il lungo focus dedicato dal Corriere dello Sport alla visita del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno, del quale vi proponiamo uno stralcio:

"Vinciamo la Coppa Italia. Non è uno slogan, bensì la frase più intensa che De Laurentiis ha pronunciato in occasione della riunione con la squadra. Il presidente ha incitato i giocatori e poi ha chiarito anche la questione legata agli stipendi, fermi al mese di febbraio: saranno pagate tutte le mensilità non corrisposte in costanza di quarantena, marzo compreso. Nessun accordo, nessuna decurtazione"