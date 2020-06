Il Mattino - Coppa Italia obiettivo del Napoli, in quattro giorni Gattuso si gioca una stagione. Conte non schiererà la Primavera

Calcio - Quel che conta per il Napoli è la Coppa Italia. In quattro giorni Gattuso si gioca una stagione, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Poi magari può sognare la risalita al quarto posto. Ma è la Coppa Italia l'obiettivo, anche perché alla portata: domani la Lega formalizzerà il match di ritorno il 13 giugno con l'Inter. Nonostante le lamentele, Conte non schiererà la formazione Primavera. Il 17 giugno è prevista la finale all'Olimpico che il Napoli non gioca dal maggio del 2014. La notte orribile dell'agguato a Ciro Esposito"