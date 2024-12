Formazioni ufficiali Lazio-Napoli: le scelte di Baroni e Conte

Formazioni ufficiali Lazio-Napoli: squadre in campo per la Coppa Italia alle 21.00 all'Olimpico. Le due squadre si affronteranno ben due volte in quattro giorni e si parte dalla gara secca per il pass dei quarti di finale. Attesa per le formazioni ufficiali Lazio-Napoli.

Formazioni ufficiali Lazio-Napoli

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Hysaj; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin.

Napoli - in attesa di comunicazione

Prossima avversaria vincente Lazio-Napoli

Chi affronterà la vincente di Lazio-Napoli al prossimo turno? Big match all'orizzonte poiché chi la spunterà stasera dovrà vedersela con la vincente di Inter-Udinese, con grossissime possibilità salvo sorprese che tocchi ai nerazzurri.

Prossime partite Coppa Italia: le date